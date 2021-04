Che fine hanno fatti i bomber dei precedenti Crotone-Udinese?

vedi letture

Nel 2016-2017 terminò col punteggio di 1-0 e Rohden man of the match per il gol siglato al 18’. La stagione successiva, 2017-2018, fu 0-3 con doppietta di Jankto, 40’ e 53’, e rete di Lasagna al 66’.

Oggi il centrocampista svedese veste la maglia del Frosinone in Serie B. L’esterno Ceco, invece, gioca per la Sampdoria. Mentre l’attaccante nostrano, dallo scorso gennaio, è passato all’Hellas Verona.

Pertanto non saranno del prossimo Crotone-Udinese i marcatori degli unici due precedenti in Serie A.

Il bilancio è in equilibrio.

E non si smuove se prendiamo in considerazione anche i match a campi invertiti: 2 vittorie per parte e 1 segno X. Già, perché Udinese-Crotone dell’andata è terminato con un pareggio ad occhiali, vale a scrivere uno 0-0. S’è trattato del primo pareggio fra i due club nel massimo campionato italiano.

Fra le tante statistiche di rendimento da segnalare quella che conta i gol arrivati dalla panchina. Quella calabrese rappresenta l’unica squadra della Serie A 2020-2021 che ancora non ha visto un giocatore subentrato andare a rete.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Crotone

0 pareggi

1 vittoria Udinese

1 gol fatto Crotone

3 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Udinese 1-0, 36° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Udinese 0-3, 15° giornata 2017/2018