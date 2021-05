Cittadella, Brescia e quei secondi tempi che...

Terza sfida stagionale per Cittadella e Brescia.

I granata hanno raccolto in campionato 4 dei 6 punti in palio. Come? Vincendo al Tombolato per 3-0 e pareggiando per 3-3 al Rigamonti. Curiosità: in entrambi gli scontri diretti le reti venete sono arrivate nel secondo tempo. Fra le mura di casa marcarono D’Urso, Tsadjout e Gargiulo. In trasferta toccò a Gargiulo, Frare e Baldini.

Allora è d’obbligo osservare l’andamento dei due club nel passaggio dai primi ai secondi tempi del campionato appena concluso. Il Cittadella mette in mostra un +12 punti, passando da 45 a 57, mentre il Brescia si ritrova a -6, scivolando dai 62 ai 56.

Dopo 38 giornate un solo punto ha diviso le due compagini.

Quella di Venturato ha chiuso con 57 punti, 34 dei quali raccolti sul proprio campo (9V – 7X – 3P con 25GF e 14GS). Dalla ripartenza del torneo ha ottenuto 2 successi, 1 pareggio, 1 sconfitta (ad Ascoli per 0-2). Quella di Clotet ha terminato a quota 56, con 24 fatti in trasferta (6V – 6X – 7P con 25GF e 26GS). Dopo la sosta ha saputo solo vincere, un 4 su 4. La più recente battuta d’arresto è del 17 aprile, 2-4 rimediato dall’Empoli al Castellani.

Curiosità: al termine del torneo 2009-2010 Cittadella e Brescia si sfidarono nella doppia semifinale dei play-off promozione in Serie A. Saltò il fattore campo. Ebbero la meglio le Rondinelle che poi avrebbero staccato il biglietto per il massimo campionato italiano. Entrambi i match furono decisi allo scadere dei novanta minuti di gioco.

Insomma, in quei secondi tempi che quest’anno…

CONFRONTI CITTADELLA-BRESCIA IN CAMPIONATO (SERIE B)*

10 incontri disputati

2 vittorie Cittadella

5 pareggi

4 vittorie Brescia

12 gol fatti Cittadella

14 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA CITTADELLA-BRESCIA (SERIE B)

Cittadella-Brescia 2-0, 18° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA CITTADELLA-BRESCIA (SERIE B)

Cittadella-Brescia 3-0, 2° giornata 2020/2021

* Comprese gare di spareggio a fine stagione