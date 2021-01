Conte come Mourinho? Sembrerebbe…

vedi letture

Otto gol marcati, uno incassato, tre successi. E’ questo il bilancio, per Antonio Conte, degli incroci in campionato col collega Luca Gotti. Con le primissime sfide che risalgono a oltre dieci anni fa, quando in cadetteria i due confrontarono uomini e schemi in Treviso-Bari 0-2 e Bari-Treviso 4-1.

In Serie A c’è solo Udinese-Inter 0-2 della passata stagione. Fra l’altro unico match in campionato di mister Gotti contro la Beneamata.

Molti di più i faccia a faccia fra Conte e l’Udinese, ben 9. E il bilancio è di una monotonia quasi impensabile: 8 affermazioni (dalle panchine di Atalanta, Juventus, Inter) e 1 segno X (lo 0-0 nel recupero della prima giornata 2011-2012, quando cominciò il dominio juventino sul campionato).

A puntare i riflettori sull’ex CT è però la conseguenza di un altro dato.

Conte in nerazzurro e in campionato (ripetiamo: solo Serie A) vanta 56 match con un bilancio di 36 vittorie, 14 pareggi, 6 sconfitte per una media di 2,179 punti/gara. Un suo illustre e indimenticato predecessore, Mourinho, con la tuta nerazzurra ha totalizzato 76 panchine con un rendimento di 49 successi, 19 segni X, 8 battute d’arresto per un andatura di 2,184 punti/gara.

Insomma, Conte non sarà Mourinho… ma poco, anzi pochissimo ci manca.

Uniche, evidenti differenze sul fronte delle marcature. L’Inter di Mourinho segnava e incassava rispettivamente 1,9 e 0,9 gol/partita. Quella targata Conte marca e subisce, invece, 2,3 e 1,1 reti/match.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E CONTE IN CAMPIONATO

0 vittorie Gotti

0 pareggi

3 vittorie Conte

1 gol fatto squadre di Gotti

8 gol fatti squadre di Conte

TUTTI I PRECEDENTI FRA GOTTI E L’INTER IN CAMPIONATO

0 vittorie Gotti

0 pareggi

1 vittoria Inter

0 gol fatti squadra di Gotti

2 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E L’UDINESE IN CAMPIONATO

8 vittorie Conte

1 pareggio

0 vittorie Udinese

19 gol fatti squadre di Conte

3 gol fatti Udinese