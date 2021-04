Cosa accomuna Salernitana in casa e Venezia in trasferta?

vedi letture

Per fortuna di Salernitana e Venezia che Diaw veste la maglia del Monza. Perché l’attaccante classe 1992 ha messo lo zampino negli ultimi KO in ordine di tempo dei campani all’Arechi e dei veneti lontano dal Penzo.

I granata, infatti, non perdono in casa dal 4 gennaio, 0-2 col Pordenone, Barison e, per l’appunto, Diaw i marcatori. Gli arancioneroverdi non vanno KO in trasferta dal 16 gennaio, 0-2 sul campo del Pordenone, ancora Diaw e Ciurria i bomber.

Anticipo di play-off quello che andrà in scena sabato prossimo.

Il bilancio dei 17 precedenti sorride ai padroni di casa che hanno fatto punti in 16 occasioni. L’unico segno 2 in schedina? Era il 10 novembre 2000 e all’11esima giornata di quel torneo di cadetteria Maini firmo lo 0-1 che sarebbe resistito dal 38’ del primo tempo al triplice fischio finale.

Fra l’altro al termine della stagione per il Venezia sarebbe arrivata la promozione in Serie A.

A proposito di massimo campionato… un faccia a faccia c’è già stato. Nel 1998-1999, terminò 1-0 in favore dei padroni di casa per via dell’autogol di Bilica.

Stato di forma.

Entrambi club vengono da un successo per 3-0, la Salernitana sulla Virtus Entella, il Venezia sul Cosenza.

La squadra di Castori vanta 57 punti in classifica, 33 dei quali raccolti in casa (9V – 6X – 1P). Sul proprio campo nessuno ha saputo fare meglio, neppure la copolista Empoli. Quella di Zanetti risponde con 53 punti in graduatoria, 24 in esterna (5V – 9X – 2P) mostrando così la quarta migliore performance dietro Empoli, Lecce e Monza.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE A E SERIE B)

17 incontri disputati

10 vittorie Salernitana

6 pareggi

1 vittoria Venezia

23 gol fatti Salernitana

10 gol fatti Venezia

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Venezia 1-0, 16° giornata 1938/1939

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Venezia 2-0, 27° giornata 2019/2020