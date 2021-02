Gasperini contro Gattuso, parola chiave: equilibrio!

Come la guardi, la guardi, casa o fuori, non cambia nulla: c'è equilibrio assoluto nelle sfide tra Gasperini e Gattuso. L'attuale tecnico dell'Atalanta ha sfidato tre volte tra le mura amiche il collega che ora siede sulla panchina del Napoli e una volta ha vinto (Atalanta-Napoli 2-0 la scorsa stagione), una volta ha pareggiato e una volta ha perso (Atalanta-Milan 1-3 campionato di A 2018/19). Stesso ruolino di marcia a campi invertiti. C'è un gol realizzato in più a fare la differenza e a far pendere, leggerissimamente, l'ago della bilancia dalla parte di Gattuso. Del resto all'andata il Napoli si è imposto per 4-1 sugli orobici ed è un successo che lascia il segno.

L'equilibrio lo ritroviamo anche nei precedenti tra Gasperini e il Napoli anche se stavolta c'è una vittoria in più a favore del tecnico nerazzurro, mentre le reti segnate e subite sono in assoluta parità. E come se non bastasse anche i precedenti di Gattuso contro l'Atalanta sono in straordinario equilibrio. Eh sì quest'ultima è proprio la parola chiave che possiamo collegare alla sfida tra Gasperini e Gattuso.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS GATTUSO (CASA E FUORI CASA)

2 vittorie Gasperini

2 pareggi

2 vittorie Gattuso

9 gol fatti squadre Gasperini

10 gol fatti squadre Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS NAPOLI

9 vittorie Gasperini

6 pareggi

8 vittorie Napoli

29 gol fatti squadre Gasperini

29 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS ATALANTA

2 vittorie Gattuso

2 pareggi

2 vittorie Atalanta

10 gol fatti squadre Gattuso

9 gol fatti Atalanta