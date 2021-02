Lazio-Cagliari? Da nove partite finisce allo stesso modo. Il pari è una rarità

vedi letture

Con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare, la Lazio ha rimesso a posto la propria classifica ed è addirittura tornata in corsa per una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Il Cagliari è invece la squadra di A che non ottiene una vittoria da più tempo, perché l'ultima affermazione dei sardi risale al 7 novembre scorso e quindi, esattamente a tre mesi fa. Dopo quella vittoria la squadra di Di Francesco ha ottenuto la miseria di cinque pareggi e ben otto sconfitte, finendo per essere risucchiata in piena zona retrocessione.

E da nove partite Lazio-Cagliari finisce sempre con lo stesso risultato ovvero con la vittoria dei padroni di casa biancocelesti. L'ultima volta che gli isolani sono riusciti a fare risultato pieno a Roma è successo il 28 ottobre 2009 (Lazio-Cagliari 0-1). Il pareggio è davvero cosa rara, perché si è verificato solo 5 volte in 37 precedenti.

Solamente due volte il Cagliari ha chiuso una partita senza subire reti. I rossoblu detengono questo poco invidiabile record a pari merito con Crotone e Sampdoria. La Lazio preme l'acceleratore nei secondi tempi. La squadra di Inzaghi, rispetto ai risultati conseguiti all'intervallo, ha guadagnato ben 9 punti nei secondi 45 minuti di gioco. Meglio solo l'Inter con uno straordinario +17.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

25 vittorie Lazio

5 pareggi

7 vittorie Cagliari

69 gol fatti Lazio

35 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1962/1963 Serie B Lazio vs Cagliari 2-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2019/2020 Serie A Lazio vs Cagliari 2-1