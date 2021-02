Previsioni meteo al Mapei Stadium? Pioggia battente di gol

Signore e signori, mettiamoci comodi sul divano e apriamo un pacchetto di pop-corn. Perché sta per andare in scena il festival del gol!

Nove reti in due scontri diretti. E’ infatti questo il bilancio dei De Zerbi-Mihajlovic di campionato: Palermo-Torino 1-4 nel 2016-2017 e Sassuolo-Bologna 3-1 la stagione scorsa.

Ma se un indizio non è certo una prova…

Dando uno sguardo anche ai match a campi invertiti rintracciamo un totale di 5 faccia a faccia fra i due mister in Serie A con la bellezza di 22 gol marcati (praticamente più di 4 ogni novanta minuti) e le due squadre a segno in ogni occasione.

Fra l’altro l’ombra di un pareggio: 3 successi per il neroverde e 2 per il rossoblù.

E la musica non cambia registro se cerchiamo gli incroci fra De Zerbi e il Bologna, Mihajlovic e il Sassuolo.

Nel primo caso sono 7 i match con 28 marcature: media 4 per gara.

Nel secondo ecco 12 impegni con 38 gol: media di poco superiore ai 3 per partita.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E MIHAJLOVIC IN CAMPIONATO

3 vittorie De Zerbi

0 pareggi

2 vittorie Mihajlovic

11 gol fatti squadre di De Zerbi

11 gol fatti squadre di Mihajlovic

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

3 vittorie De Zerbi

1 pareggio

3 vittorie Bologna

13 gol fatti squadre di De Zerbi

15 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E IL SASSUOLO IN CAMPIONATO

5 vittorie Mihajlovic

3 pareggi

4 vittorie Sassuolo

20 gol fatti squadre di Mihajlovic

18 gol fatti Sassuolo