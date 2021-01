Stroppa contro Inzaghi: il fattore campo conta, eccome!

vedi letture

Per la quinta volta Giovanni Stroppa e Filippo Inzaghi si sfidano nelle vesti di allenatore. Il fattore campo è stato importante in questo confronto tra i due che, almeno fino ad oggi, si sono incrociati in Serie B. Questo perché chi ha giocato in casa non ha mai perso. Stroppa ha 'ospitato' il suo avversario due volte ottenendo una vittoria (Crotone-Benevento 3-0 la scorsa stagione) e un pari. Viceversa, quando è andato in trasferta ha sempre perso contro il collega.

Tradizione positiva di Stroppa contro il Benevento, con due vittorie e una sconfitta. Per quanto riguarda le affermazioni contro i sanniti, oltre al 3-0 già citato in precedenza c'è anche un altro 1-0 facente riferimento al campionato di B 2018/19. L'unica sconfitta invece è il 2-0 patito al Vigorito la scorsa stagione.

Filippo Inzaghi ha incrociato il Crotone due volte, tutt'e due nello scorso campionato di B e il bilancio è in parità: una vittoria e una sconfitta. Quest'ultima è arrivata proprio in casa dei calabresi e questo è un dato che potrebbe pesare perché quest'oggi è il Crotone ad ospitare il Benevento.

TUTTI I PRECEDENTI STROPPA VS INZAGHI (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Stroppa

1 pareggio

2 vittorie Inzaghi

6 gol fatti squadre Stroppa

6 gol fatti squadre Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI STROPPA VS BENEVENTO

2 vittorie Stroppa

0 pareggi

1 vittoria Benevento

4 gol fatti squadre Stroppa

2 gol fatti Benevento

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS CROTONE

1 vittoria Inzaghi

0 pareggi

1 vittoria Crotone

2 gol fatti squadre Inzaghi

3 gol fatti Crotone