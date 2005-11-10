Ufficiale Il Portogallo ha un nuovo commissario tecnico: Jorge Jesus succede a Martinez

La Federazione portoghese ha annunciato Jorge Jesus come nuovo commissario tecnico della nazionale.

Il Portogallo riparte da Jorge Jesus. La Federazione lusitana ha ufficializzato la nomina dell'esperto allenatore come nuovo commissario tecnico della Seleçao, affidandogli il compito di inaugurare un nuovo ciclo dopo la fine dell'esperienza di Roberto Martínez. Il cambio in panchina arriva in seguito alla deludente eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale 2026, dove il Portogallo è stato sconfitto di misura dalla Spagna (1-0), un risultato che ha portato alla separazione con il tecnico spagnolo.

Jorge Jesus torna protagonista con la nazionale

Reduce dall'ultima esperienza sulla panchina dell'Al-Nassr, Jorge Jesus era libero da vincoli contrattuali dopo la conclusione della sua avventura in Arabia Saudita. Il tecnico portoghese, 71 anni, vanta una carriera ricca di successi, soprattutto alla guida del Benfica, e negli ultimi anni si è confermato anche nel calcio saudita, conquistando il campionato allenando una squadra ricca di stelle come Cristiano Ronaldo e João Félix.

L'obiettivo è rilanciare il Portogallo verso il 2030

Per Jorge Jesus si apre ora una delle sfide più importanti della carriera. Il nuovo commissario tecnico dovrà rilanciare una nazionale ancora scossa dalla recente eliminazione mondiale e costruire una squadra competitiva in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. Nel mirino ci sono innanzitutto Euro 2028, ma soprattutto il Mondiale del 2030, che il Portogallo ospiterà insieme agli altri Paesi coinvolti nell'organizzazione della manifestazione e nel quale la Seleção punta a recitare un ruolo da protagonista davanti ai propri tifosi.