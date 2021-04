Giovanni Galli, trionfatore a Spagna '82 e colonna di un Milan vincente

Calciatore, politico, dirigente... C'è un po' di tutto nella carriera di Giovanni Galli, storico ex portiere di Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma e Lucchese. E della Nazionale italiana, ovviamente. Nato a Pisa, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina prima di esordire in prima squadra nel '77. In viola giocò 9 campionati, nell'86 arrivò la grande chiamata da parte del Milan e fu proprio il periodo rossonero quello che gli regalò i maggiori successi della sua carriera. Portiere di personalità e grande affidabilità, partecipò anche come terzo portiere alla spedizione italiana in Spagna per il Mondiale dell'82. Dopo il Milan, come detto, giocò con il Napoli, col Torino, col Parma e infine con la Lucchese. Chiuso col calcio giocato, intraprese la carriera da dirigente con Foggia, Hellas, Fiorentina e quindi Lucchese. Nel mezzo, anche una importante carriera politica che lo portò a giocarsi l'incarico di sindaco di Firenze con Matteo Renzi. In carriera Giovanni Galli ha vinto tantissimo: un Campionato italiano, due Supercoppe Italiane, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa EUFA, una Coppa Intercontinentale, una Coppa UEFA e, come detto, il Mondiale dell'82. Oggi l'ex portiere compie 62 anni.

Sono nati oggi anche Angelo Alessio e Fabio Liverani.