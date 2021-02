Luca Marchegiani, portiere campione d'Italia con la maglia della Lazio

Nato ad Ancona nel '66, Luca Marchegiani muove i primi passi nel mondo del calcio con lo Jesi. Considerato uno dei portieri italiani più forti degli anni '90, nell'87-'88 fa il suo esordio in Serie B con il Brescia. Ma la notorietà arriverà nel quinquennio successivo quando difenderà i colori del Torino, fino al 1993. Estremo difensore di personalità abile nel piazzamento e nelle uscite alte, guiderà i granata alla conquista della Coppa Italia e in finale di Coppa UEFA (poi persa contro l'Ajax). I principali successi però arriveranno dal '93 al 2003, quando Marchegiani indosserà la maglia della Lazio, club con cui vincerà anche il campionato italiano. Fra le peculiarità che lo hanno reso grande c'è anche quella di pararigori: in carriera saranno 17 quelli neutralizzati su 64 tentativi. Chiuderà la carriera nel 2005 dopo un biennio passato al Chievo Verona. Oggi è uno stimato commentatore tv. In carriera ha vinto un campionato italiano, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Mitropa, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Oggi Luca Marchegiani compie 55 anni.

Sono nati oggi anche Juninho Paulista, Brian Laudrup, Branislav Ivanovic, Sergio Romero e Franco Vazquez.