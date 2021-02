Mauro Icardi, l'ex capitano nerazzurro fra gol (tanti) e polemiche. Ora il presente al PSG

Nato a Rosario, città natale di un certo Leo Messi, Mauro Icardi è cresciuto calcisticamente nella cantera blaugrana. Arrivato in Italia nel 2011 grazie ad una lungimirante intuizione della Sampdoria, Maurito rimase a Genova solo due stagioni. Abbastanza tuttavia per farsi notare dall'Inter, che nel 2013 spende 13 milioni di euro per il suo cartellino. Una 'miseria', se pensiamo ai prezzi esorbitanti degli ultimi mercati. L'argentino, personaggio tanto decisivo in campo quanto controverso fuori, ci ha messo pochissimo a diventare pedina fondamentale dei nerazzurri e a prendersi a suo di gol la pesantissima fascia da capitano. Centravanti moderno in grado di fare reparto da solo, nel suo repertorio ci sono gol (tanti) e assist per i compagni. "Dentro l'area è un rapace", ha ammesso senza mezzi termini e a più riprese il suo allenatore Luciano Spalletti.

Fuori dal campo, dicevamo, ha spesso fatto parlare di sé: dalle discussioni con Maxi Lopez per Wanda Nara, oggi sua moglie-agente, alla biografia che ha fatto inferocire parte della tifoseria interista. Last but not least, le polemiche legate al rinnovo di contratto, le parole talvolta fuori luogo della moglie (o agente, se preferite) e la scelta dell'Inter di togliergli i gradi di capitano tramite un post sui social (con relativo rifiuto a prendere parte alla trasferta viennese di Europa League contro il Rapid). Nell'estate 2019 il passaggio al Paris Saint Germain con i transalpini che lo hanno poi riscattato.

Con la Seleccion conta 8 presenze e una rete segnata contro il Messico a fine 2018. Nel 2014-2015 ha vinto, con Luca Toni, la classifica marcatori in Serie A ripetendosi anche la scorsa stagione (29 centri, tanti quanti Immobile).

Oggi Maurito compie 28 anni.

Sono nati oggi anche Socrates e Gianluca Zambrotta.