Nikola Krstovic, la speranza di diventare top. Pagato 25 milioni di euro dall'Atalanta

Nikola Krstovic è arrivato a Bergamo nell'estate quasi per caso, l'estate scorsa. L'Atalanta negava un suo approdo durante il mese di luglio, quando i primi obiettivi erano altri. Da Rodrigo Muniz del Fulham - 14 presenze e un solo gol in questa stagione - oppure Jean Philippe Mateta, del Crystal Palace. Meno Tolu Arokodare, poi finito al Wolverhampton, che non piaceva così tanto. Il tira e molla con il brasiliano, oltre all'altissima valutazione dei londinesi per il francese, ha fatto sì che poi arrivasse quello che non era nei piani.

Nikola Krstovic in questa stagione è in apprendistato. Però in Serie A è a quota otto, con quattro assist, pur non essendo il titolare deputato. In Champions ha fatto la differenza con il Borussia Dortmund, non segnando ma prendendo una scarpata da Bensebaini, subendo il fallo da rigore che poi ha portato alla qualificazione agli ottavi.

"Spero di diventare un top", ha detto quando era a Lecce, riuscendo a racimolare sette gol alla prima stagione e undici alla seconda, venendo poi pagato 25 milioni. Non una cifra banale perché è quanto era stato scucito per arrivare al cartellino di Mateo Retegui. La prima è di apprendistato, appunto, la prossima si vedrà. Oggi Nikola Krstovic compie 26 anni.