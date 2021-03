Le probabili formazioni di Verona-Atalanta: più Gollini che Sportiello, Gosens out

vedi letture

Di seguito le ultime su Hellas Verona-Atalanta dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Atalanta - Domenica 21 marzo, ore 12.30, stadio Marcantonio Bentegodi

▪ Arbitra Luca Pairetto, della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Hellas Verona 38 punti, Atalanta 52 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Juric potrebbe operare qualche ritocco al terzetto difensivo, rimasto immutato nelle ultime tre gare: Dawidowicz può insidiare uno dei due braccetti accanto a Gunter (più Magnani di Ceccherini, che dovrebbe essere riconfermato sul centro-sinistra). Possibili novità anche sugli esterni: salgono infatti le quotazioni di Dimarco, il cui impiego non escluderebbe necessariamente Lazovic, con il serbo che andrebbe a occupare la casella di destra del centrocampo. Il nodo è ancora da sciogliere, perché Faraoni è un fedelissimo di Juric e resta pienamente in corsa per una maglia da titolare. Tameze e Veloso duetteranno in cabina di comando, più avanzati Barak e Zaccagni, che appoggeranno l'unica punta Lasagna.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini non si è sbilanciato in conferenza stampa, ma sicuramente Gollini ha qualche occasione in più per partire titolare dal primo minuto. In difesa le scelte sono praticamente obbligate con Toloi - fresco di convocazione in Nazionale -, Romero e Djimsiti a comporre il pacchetto difensivo. In mediana torna Freuler, Maehle e De Roon sono sicuri di una maglia. Gosens non è stato convocato, dunque sulla sinistra ci sarà Ruggeri. In attacco Ilicic è destinato a partire dalla panchina con Muriel e Zapata supportati da Pessina.