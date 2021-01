Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio: Ilicic-Zapata vs Immobile-Correa

Atalanta-Lazio - Domenica, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Atalana 36 punti, Lazio 34 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'ATALANTA - Emergenza sugli esterni per mister Gasperini. Hateboer si è fermato a causa di un problema al quinto metatarso mentre Gosens sarà assente per via della squalifica. Maehle e Ruggeri restano le uniche due alternative, anche se non è escluso un avanzamento di Toloi sulla destra con il danese a sinistra. In difesa spazio al brasiliano con Romero e Djimsiti a completare il reparto davanti a Gollini, in mezzo al campo torna la coppia centrale formata da De Roon e Freuler. Pessina ritorna sulla trequarti con Ilicic e Zapata in attacco. Muriel, almeno per il momento, partirà dalla panchina.