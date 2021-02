Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari: i nuovi acquisti Rugani e Musacchio partono dal 1'

vedi letture

Di seguito le ultime dai campi di Lazio-Cagliari raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Cagliari - Domenica, ore 20.45, stadio Olimpico

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Lazio 37 punti, Cagliari 15 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi recupera Radu. Dopo il parziale riposo dei giorni scorsi, il difensore rumeno ieri è stato provato tra i titolari e oggi giocherà nel terzetto con Acerbi e Musacchio. Era l'unico dubbio, alla vigilia del Cagliari. Per il resto, formazione tipo per la Lazio con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic a centrocampo. Davanti Immobile e Correa: recuperato Caicedo per la panchina. Out lo squalificato Patric e gli infortunati Luiz Felipe, Strakosha e Cataldi.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Deve fare i conti con le tante assenze il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che domenica sarà protagonista del posticipo delle 20.45 all’Olimpico di Roma contro la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi. Fuori Ceppitelli, Sottil, Duncan e Deiola, acciaccati, con Asamoah ancora indietro di condizione, DiFra virerà sul 3-5-2 con Walukiewicz e Godin insieme al neoacquisto Rugani al centro della difesa davanti a Cragno. Zappa e Lykogiannis saranno gli esterni, con il trio Nández (di ritorno dalla squalifica), Nainggolan e Marin a centrocampo. Davanti la coppia formata Joao Pedro e Simeone.