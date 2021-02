Le probabili formazioni di Napoli-Benevento: Ghoulam e Mertens scalpitano, Caldirola per Glik

Di seguito le ultime su Napoli-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Napoli-Benevento - Domenica, ore 18.00, Stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Parma 14 punti, Spezia 24 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Qualche buona notizia per il Napoli di Gattuso che per il Benevento recuperare Demme, Ospina e Hysaj. Restano out gli infortunati Manolas e Lozano. Nel 4-2-3-1 dei partenopei spazio a Meret tra i pali, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui (avanza l’ipotesi Ghoulam), in mediana Demme potrebbe tornare e far coppia con Fabiàn, in attacco possibile un assetto che preveda Elmas a destra, Insigne a sinistra con Zielinski alle spalle della punta Politano. Nelle ultime ore salgono anche le quotazioni di Mertens, che scalpita per una maglia da titolare.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Tre partite in una settimana consentiranno a mister Inzaghi di ruotare al meglio tutti gli elementi a disposizione, ma il sogno è regalarsi il primo successo in A nel derby con il Napoli e sarà schierata una formazione molto simile a quella che ha pareggiato con la Roma. Al netto del rientro di Letizia, il quartetto offensivo sarà quello che ha chiuso la gara con i giallorossi di Fonseca: Tuia è pienamente recuperato ma toccherà a Caldirola sostituire lo squalificato Glik, a meno che Inzaghi non riporti Barba a destra per avere maggiore esperienza e copertura. Improta non è al top per noie muscolari e non dovrebbe essere rischiato, out anche Iago Falque mentre sul capo di Schiattarella pende una diffida. Il derby tra fratelli Insigne dovrebbe infiammare il match solo nella ripresa.