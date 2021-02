Le probabili formazioni di Roma-Sporting Braga - ElSha dal 1', Dzezo in pole su Mayoral

Dimenticare subito la prestazione opaca di domenica sera a Benevento e staccare il pass che vale l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Con queste premesse la Roma si affaccia alla sfida dell’Olimpico (ore 21:00) contro lo Sporting Braga, ripartendo dal rassicurante vantaggio garantito dal 2-0 ottenuto una settimana fa in Portogallo. Un successo limpido maturato grazie alle reti dei due centravanti Edin Dzeko e Borja Mayoral, protagonisti in queste ultime settimane di una turnazione quasi scientifica da parte di Paulo Fonseca.

COME ARRIVA LA ROMA - Stasera al centro dell’attacco dovrebbe tornare il gigante bosniaco, uomo da 17 reti in 34 partite giocate nella competizione e in netta risalita nelle gerarchie del tecnico lusitano anche in vista del big match di domenica prossima con il Milan. L’altra novità più significativa annunciata in conferenza stampa è l’impiego dal primo minuto di El Shaarawy: terminato il periodo di rodaggio il numero 92 è pronto a riprendersi una maglia da titolare 616 giorni dopo l’ultima volta, nel giorno in cui si consumava l’addio ai colori giallorossi di Daniele De Rossi. In difesa ancora out Smalling, Ibanez e Kumbulla. Straordinari per Mancini, con Cristante al centro e Spinazzola confermato sul centrosinistra. La cerniera di centrocampo sarà formata da Diawara e Villar, turno di riposo per Veretout. Sulle fasce agiranno Kardsorp e Bruno Peres. Lo spagnolo Pedro completerà il tridente.

COME ARRIVA LO SPORTING BRAGA - Coperta abbastanza coperta per Carlos Carvalhal, che nel giardino di casa della Primeira Liga si è riscattato battendo 4-2 il Tondela in un match senza storia mandato in archivio già nel primo tempo chiuso avanti di tre reti. Lunghissima la lista degli indisponibili: orfano di Viana, Carmo, Moura, Castro, Medeiros e con il terzino destro Esgaio, squalificato per il cartellino rosso rimediato nel primo round, che verrà sostituito da Ze Carlos. Possibile il ricorso al 4-3-3 con Sporar o Ruiz, autore di una doppietta sabato, come terminale più avanzato supportati da Ricardo Horta e Galeno. In mediana al fianco del capitano Fransergio ci saranno Al Musrati e Gaitan.