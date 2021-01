Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter: Lukaku in panchina, c'è Lautaro-Sanchez dal 1'

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Sampdoria-Inter, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Inter - Mercoledì, ore 15.00, allo Stadio Ferraris

▪ Arbitra Paolo Valeri, della sezione di Roma 2

▪ Classifica: Sampdoria 17 punti, Inter 36 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Dopo la sconfitta di misura di Roma, il tecnico Claudio Ranieri dovrebbe cambiare qualcosa in vista della sfida contro l’Inter. Lo schema sarà lo stesso con un 4-4-1-1 che nella fase di non possesso diventa tranquillamente un 4-5-1. In porta ci sarà Audero mentre in difesa Yoshida favorito per il posto sulla corsia di destra, Augello confermato a sinistra mentre la coppia centrale sarà composta da Tonelli e Colley. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Ekdal che verrà sostituito da Adrien Silva. Il portoghese farà coppia con Thorsby mentre gli esterni dovrebbero essere Candreva e Jankto. In attacco dovrebbe rivedersi Keita Balde che potrebbe essere innescato da Verre anche se non sarebbe da escludere anche una coppia d’attacco formata dal senegalese e da Quagliarella.

COME ARRIVA L'INTER - Pur senza lesioni, per Lukaku la gara di Genova dovrebbe essere una opportunità per riposare: Conte non ha Pinamonti, ancora fuori, ma può scontare sulla voglia di determinare di Sanchez e su un Lautaro Martinez in grandissima forma. Davanti dunque il duo sudemericano, con il centrocampo formato da Barella, Brozovic e Gagliardini, che verrà dunque preferito a Vidal dopo le critiche dello stesso tecnico al cileno. Sulle fasce Hakimi e Darmian, grandi protagonisti del successo contro il Crotone. Pochi dubbi in difesa, dove Skriniar, De Vrij e Bastoni sono i titolarissimi davanti a capitan Handanovic.