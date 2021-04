Le probabili formazioni di Spezia-Inter: Perisic torna titolare sulla corsia sinistra

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Spezia-Inter, raccolte dai nostri inviati:

▪ Spezia-Inter - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Inter 75 punti, Spezia 32 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LO SPEZIA - Sfida alla capolista per lo Spezia. Una gara affascinante ma allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di Italiano che però devono riscattare il pesante ko di Bologna. Il tecnico degli Aquilotti non vuole drammi ma qualcosa dovrebbe cambiare in virtù anche dell’importante sfida di Marassi contro il Genoa di sabato pomeriggio. In difesa davanti a Provedel si dovrebbe rivedere Ferrer a destra e Marchizza a sinistra mentre la coppia centrale sarà formata da Erlic e Ismajli. In cabina di regia ci sarà sempre Matteo Ricci con Maggiore da una parte e, probabilmente, Pobega dall’altra ma non è escluso l’impiego di Estevez per uno dei due. In attacco potrebbe essere nuovamente la volta di Piccoli con Verde e Gyasi a completare il tridente.

COME ARRIVA L'INTER - È ormai l'undici tipo e con questo Antonio Conte arriverà fino in fondo, fino allo Scudetto sempre più vicino. Dopo il pari di Napoli, l'Inter vuole tornare a vincere per accelerare ulteriormente il processo e, domani a La Spezia, scenderà in campo con il solito schema che vedrà Ivan Perisic titolare al posto di Matteo Darmian. Per il resto difesa filastrocca con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Barella, Brozovic ed Eriksen, in gol al Maradona, completeranno il centrocampo insieme ad Hakimi. Davanti la super coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.