Le probabili formazioni di Torino-Genoa: sulle corsie ci sono Zappacosta e Czyborra

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Torino-Genoa, raccolte dai nostri inviati:

Torino-Genoa - Sabato, ore 15.00, stadio Grande Torino

▪ Arbitra Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli

▪ Classifica: Torino 16 punti, Genoa 24 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL TORINO - Gli errori di Bergamo sono evidenti, ma Nicola punterà ancora su Sirigu: il portiere, dunque, non rischia l’esclusione, come accaduto durante la gestione Giampaolo, e sarà tra i pali nella delicata sfida di sabato pomeriggio contro il Genoa. Ballottaggi in difesa, tra la tentazione di confermare il terzetto di Bergamo formato da Izzo-Nkolou-Bremer e Lyanco che si ricandida per un posto, e in mediana, anche se Lukic resta in vantaggio su Linetty e Baselli. Nicola può scegliere il partner in attacco, testa a testa tra Zaza e Bonazzoli con Verdi outsider, mentre Murru parta avanti ad Ansaldi. Non si è ancora negativizzato Sanabria, il suo esordio con ogni probabilità è nuovamente rinviato.

COME ARRIVA IL GENOA - Chi sostituirà in mezzo al campo lo squalificato Badelj? E’ l’interrogativo che si sta ponendo Davide Ballardini in vista della trasferta delicata contro il Torino. Una possibilità sarebbe quella di inserire o Behrami o Melegoni nel ruolo di mezzala con l’accentramento di Strootman in cabina di regia. L’altra soluzione sarebbe l’impiego del giovanissimo Rovella con Zajc sempre nel ruolo di mezzala sinistra. In difesa è tornato a disposizione Masiello dopo l’affaticamento muscolare ma in difesa, insieme a Radovanovic e Criscito davanti a Perin, potrebbe essere confermato Goldaniga. Stesso destino anche per Shomurodov, anche lui tornato in gruppo come Pjaca. L’attaccante potrebbe partire dalla panchina con Pandev al fianco di Destro. Invariate invece le corsie con Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra.