Le probabili formazioni di Udinese-Inter: Lasagna ancora titolare, sarà l'ultima?

vedi letture

▪ Udinese-Inter - Sabato 23 gennaio, ore 18

▪ Arbitro: Maresca

▪ Classifica: Udinese 17 punti, Inter 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'UDINESE - Dopo la buona prestazione con l’Atalanta, Luca Gotti confermerà quasi in blocco l’undici titolare. Davanti a Musso quindi Becao, Bonifazi e Samir, con Nuytinck che è tornato a lavorare in gruppo ma non è ancora pronto. Sulle fasce ci saranno Zeegelaar e Larsen, mentre in mezzo ci sarà Arslan visto che Walace è uscito malconcio dal campo mercoledì. Nulla di grave comunque per il brasiliano. Mandragora e De Paul saranno le mezzali, con Pereyra in appoggio all’unica punta Lasagna.

COME ARRIVA L'INTER - A Udine come contro la Juventus. Antonio Conte - che avrà regolarmente a disposizione Sanchez e potrebbe convocare Vecino - non intende abbassare la concentrazione. Alla Dacia Arena si va con lo stesso undici che ha battuto i campioni d'Italia.