Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 33ª giornata di Serie A.
SASSUOLO-COMO - Venerdì 17 aprile, ore 18.30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
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INTER-CAGLIARI - Venerdì 17 aprile, ore 20.45
INTER (3-5-2): INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane.
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UDINESE-PARMA - Sabato 18 aprile, ore 15
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Atta, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta
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NAPOLI-LAZIO - Sabato 18 aprile, ore 18
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Patric, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
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ROMA-ATALANTA - Sabato 18 aprile, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.
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CREMONESE-TORINO - Domenica 19 aprile, ore 12.30
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa.
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HELLAS VERONA-MILAN - Domenica 19 aprile, ore 15
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
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PISA-GENOA - Domenica 19 aprile, ore 18
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt. Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
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JUVENTUS-BOLOGNA - Domenica 19 aprile, ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; David. Allenatore: Spalletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
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LECCE-FIORENTINA - Lunedì 20 aprile, ore 20.45
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Solomon, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
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