Lukaku ancora non è in forma. Il ct del Belgio: "Ma siamo contenti dei progressi che ha fatto"

"Dal punto di vista medico, 25 giocatori sono perfettamente in forma. Solo Lukaku non lo è". Il ct della nazionale belga, Roberto Martinez, ha parlato così alla vigilia del match contro il Canada, che segna l'esordio in Qatar: "Siamo contenti dei progressi che sta facendo, ma non sappiamo ancora se sarà completamente in forma per la seconda o la terza partita", le parole riporta da l'interista.it. L'obiettivo dello staff rimane quindi recuperare l'attaccante almeno per l'ultima partita del girone, quella contro la Croazia.