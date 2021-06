Andrea D'Amico a Tuttosport: "Vista l'età di Dybala, tratterei per il rinnovo"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ad Andrea D'Amico con un'intervista che viene titolata così: "Vista l'età di Dybala, tratterei per il rinnovo". Sono però tanti i temi trattati nella chiacchierata riportata dal quotidiano: "Sono stupito dall'addio di Conte e dai tanti cambi in panchina. Allegri per tornare avrà avuto ampie garanzie dalla proprietà per poter realizzare un suo progetto, ma uno dei suoi segreti è Landucci che è un ottimo secondo perché un allenatore sotto stress non vede sempre nella maniera giusta". Infine chiosa su Dybala: "Per rinnovare bisogna che le sue condizioni fisiche siano diverse da quelle delle ultime due stagioni, ma per il resto ha avuto un ottimo impatto e con Allegri ha dato il meglio di sé. Io mi siederei al tavolo per trovare una soluzione vista anche l'età".