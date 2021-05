Batticuore Milan. Gazzetta dello Sport: "Se non vince a Bergamo rischia il sorpasso"

"Se non vince a Bergamo rischia il sorpasso", titola La Gazzetta dello Sport sul Milan. Questa volta giocare per ultimo non è stato un vantaggio per i rossoneri. Un Milan schiacciato dalle responsabilità, che ha chiuso il weekend sapendo i risultati dalle altre e non è riuscito a pensare solo a se stesso. Il Cagliari, già salvo, va in campo leggero ed ordinato, il Milan invece non esce mai dal labirinto dei pensieri cupi. Ora una settimana pesante, in attesa di andare a Bergamo per prendersi una qualificazione Champions che manca da otto anni. Può ancora contare solo su di sè, il Milan, ma l'Atalanta punterà al secondo posto e non regalerà nulla. Ma prima per gli orobici ci sarà la finale di Coppa Italia.