Bergomi a La Gazzetta dello Sport: "Conte? All'Inter vincono uomini forti come lui"

L'ex bandiera nerazzurra Beppe Bergomi e oggi telecronista di Sky Beppe Bergomi, in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla corsa per lo scudetto: "Vedo la Juve favorita davanti a tutte, per qualità e profondità della rosa. Poi l'Inter, Milan e Napoli possono giocarsi le loro carte, ma tra loro si equivalgono. E pure Atalanta e Roma non sono certo lontane".

Sull'Inter di Conte: "Non si può mettere in discussione il lavoro di Antonio perché la crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti. E sono convinto che sia proprio Conte il valore aggiunto dell'Inter. Lo dice la storia della società: si è sempre vinto quando alla guida tecnica c'era un uomo forte, un leader. E Conte è esattamente l'uomo che serviva all'Inter per tornare in alto".