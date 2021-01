Buone notizie per il Napoli. Il Mattino: "Osimhen negativo, pronto per il Parma"

Il Mattino dedica spazio al ritorno di Osimhen con il Napoli dopo il Covid. "Osimhen negativo, pronto per il Parma" scrive il quotidiano. Buone notizie per l'attaccante nigeriano che è guarito dal Covid-19 e già da quest'oggi potrà riprendere gli allenamenti in gruppo a Castel Volturno con Rino Gattuso che potrebbe decidere di convocarlo, pur non essendo ancora disponibile per giocare, nel gruppo che partirà in giornata per Verona. Intanto ieri pomeriggio è già tornato a Castel Volturno cominciando a svolgere un lavoro personalizzato e po' di corsa: trascorsi i 21 giorni di positività con l'ok dell'ASL poteva riprendere ad allenarsi in forma individuale. E con il risultato della negatività del tampone è arrivato il via libera per gli allenamenti di gruppo: ora l'obiettivo è che possa tornare in panchina già giovedì contro lo Spezia in Coppa Italia per poter poi essere lanciato nella mischia contro il Parma in campionato. Osimhen giorno dopo giorno si è sentito sempre meglio e il suo rientro adesso sembra vicino. Il peggio sembra passato e Llorente potrà trasferirsi all'Udinese. Nuovo rinforzo per Gattuso.