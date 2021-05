Cagliari, Capozucca al Secolo XIX: "Credevo che sarebbe stato più semplice salvarsi"

"Credevo che sarebbe stato più semplice salvarsi", dichiara Stefano Capozucca, ds del Cagliari, a Il Secolo XIX. "Credevo fosse più semplice, visti i nomi in rosa. Sono diventato uno di loro, la squadra si è affezionata a me. Con alcuni ero già legato, come Joao Pedro. Semplici? Ha contribuito con la sua serenità e semplicità. Si è creato da subito un connubio leale, sincero, affiatato. Ci siamo supportati a vicenda. Ripartire da lui? Ci godiamo un po' di relax. Poi ci vedremo con Giulini per delineare il futuro. Con il Cagliari farà grandi cose, ma è stremato. I presidenti sono i primi tifosi, per la passione e per i grandi interessi economici: se Cagliari o Genoa vanno in B, perdono 40/50 milioni".