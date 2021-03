Cagliari-Juve e Toro-Inter, incroci scudetto e salvezza. La Stampa: "Filo diretto"

La Juventus affronta il Cagliari, il Torino se la dovrà vedere con la capolista Inter. "Filo diretto", titola La Stampa nelle sue pagine sportive. Incroci scudetto e salvezza: bianconeri e granata sperano nei rispettivi favori. La Juve per tentare la rimonta al primo posto, il Toro per restare in corsa per la salvezza.