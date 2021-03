Caso Diawara. Il Messaggero: "Roma respinta e furiosa. Il 3-0 resta e i 50 punti non cambiano"

vedi letture

"Roma respinta e furiosa. Il 3-0 resta e i 50 punti non cambiano". Questo il titolo che Il Messaggero dedica stamani al caso Diawara. Anche l'appello davanti al Collegio di Garanzia non è andato a buon fine, un affondo nei confronti dell'élite del nostro calcio che vede i giallorossi sempre più all'opposizione. La Roma aveva chiesto che la norma fosse dichiarata carente in legittimità con tre possibili risvolti: istanza rigettata, modifica della norma e cambio della sanzione oppure sospensione del procedimento rimandato alla Figc che avrebbe potuto rideterminare la sanzione. Purtroppo per il club giallorosso la decisione presa è stata la prima con l'errore a priori commesso dalla Roma e con il legale del Verona che ha presentato una memoria scritta anche sulla sfida di Coppa Italia contro lo Spezia. Dopo le ore 20:00, la conferma del 3-0 era scontata.