Cattivissimo Milan. La Gazzetta dello Sport: "Ibra-Mandzukic, sotto a chi azzanna di più"

A parole, il feeling è già sbocciato. Perché all'investitura di Ibra ("da ora in poi saremo in due a mettere paura"), Mandzukic ha risposto con parole cariche di aspettative: "Zlatan è ancora un vero 'animale', io cercherò di essere lo stesso". "Prove a distanza - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - di quello che succederà sul campo, già a partire da oggi, intorno alle undici e mezza del mattino: Mario e Zlatan si alleneranno insieme per la prima volta. Sotto a chi azzanna di più". I test atletici del croato promettono bene, assicura la rosea, e chi ha osservato le primissime ore di lavoro del nuovo attaccante milanista giura che in rossonero è sbarcato un calciatore fisicamente tirato a lucido. E l'ex Juve non ha avuto paura di sfidare la "maledizione" del numero nove, che in passato ha colpito i vari Piatek, André Silva, Pato e Torres: "Del resto, con il 9 addosso a Monaco ha collezionato trofei di ogni tipo, inclusi una Champions e un Mondiale per club". Non parlategli dunque di scaramanzia: non è il suo caso.