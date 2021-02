Certezza CR7 e il momento di Morata. Corriere della Sera: "Juve a caccia di gol col Porto"

Per il terzo anno consecutivo, la Juventus ha pescato agli ottavi di Champions un allenatore che ha in qualche modo "assorbito" la cultura calcistica italiana improntata sulla difesa e sul contropiede. Stasera sarà Conceiçao, nelle stagioni scorse erano stati Garcia e Simeone. La costante in questo lasso di tempo - evidenzia il Corriere della Sera - è stata Cristiano Ronaldo, che ha apposto la firma su tutti e sette i gol siglati dagli ottavi in poi dal 2018 (data del suo approdo in bianconero) a oggi. È lui la certezza di Pirlo, anche perché le attuali condizioni psicofisiche di Morata non danno garanzie.