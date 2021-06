Chiesa, scossa azzurra. Tuttosport: "Il figlio d'arte porta in azzurro la mentalità Juventus"

Federico Chiesa deve ancora trovare il suo spazio in questo Europeo, scrive Tuttosport facendo un punto sull'esterno della Juve che aspetta di cogliere il suo attimo. Potrebbe essere domani co Galles e se sarà così si farà trovare pronto. Porterà quella capacità di non mollare mai che lo contraddistingue, lottare sempre e raggiungere traguardi: la mentalità Juve appunto. In conferenza ha detto: "Ovvio che spero di giocare, ma accetto le decisioni del ct. Come ha detto lui siamo titolari, non 11 ma 26. E io sono pronto se lui deciderà di impiegarmi".