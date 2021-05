Cittadella, la A può arrivare: ma serve l'impresa del 2019. La stampa padovana sulla finale playoff

vedi letture

Un'impresa già successa nel 2019, un'impresa da ripetere: perché la Serie A può ancora arrivare.

Ma per centrarla, questa sera, il Cittadella deve battere il Venezia con due gol di scarto, rimediando alla sconfitta della finale di andata per 1-0. Gli uomini di Roberto Venturato sanno come si fa, ribaltare una gara già scritta riuscì loro contro il Benevento due anni fa, stasera si dovranno ripetere.

Su questa finale playoff di ritorno, che mette in palio la Serie A, il Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo si è così espresso: "Citta, l’ultimo assalto. Venturato: «Il Venezia si può ancora battere»". "Prima della partita di andata al Tombolato, ascoltando le parole di Paolo Zanetti, si era avuta l’impressione di un allenatore preoccupato, quasi scarico di fronte all’impegno imminente, ossia l’andata della finalissima playoff per un posto in Serie A. Sensazione confermata poi dal diretto interessato, che aveva poi ammesso nel dopogara di essere rimasto piacevolmente sorpreso di fronte alla prestazione dei suoi giocatori. A sentire Roberto Venturato alla vigilia del ritorno decisivo Venezia – Cittadella, si ha più o meno la stessa sensazione. Mai sentito l’allenatore granata così dimesso, quasi rassegnato, ma potrebbe essere una tattica, schermaglie di fronte a un impegno che mette il Cittadella di fronte a una piccola montagna da scalare. Serve una vittoria con due gol di scarto al 90’, non esattamente una passeggiata, per festeggiare la promozione in Serie A".

"Cittadella, la storia ti aspetta", così Il Gazzettino - ed. Padova, che prosegue: "E' arrivato il momento della verità: stasera si conoscerà il nome della squadra che dopo Empoli e Salernitana taglierà il traguardo della promozione. I favori del pronostico vanno al Venezia, forte dell'1-0 ottenuto all'andata, ma il Cittadella farà di tutto per ribaltare il verdetto (deve vincere con almeno due gol di scarto) e scrivere la storia. Mai infatti la società granata ha assaggiato il palcoscenico della Serie A: due anni fa ci è andata vicina, ora ci riprova".

Chiude Il Mattino di Padova: "Cittadella ferito ma non ancora vittima. A Venezia per un miracolo possibile". Sul match: "l'atto conclusivo della lunga stagione 2020/21 della Serie B, e, a parte l'orario assurdo (è stata la tv di Stato, stavolta, ad imporre le proprie condizioni), ci sono qualità dei protagonisti e pathos a illuminare per una notte le splendide protagoniste della volata finale per la Serie A, Venezia e Cittadella. Oltre al miglior arbitro italiano e numero uno al mondo lo scorso anno, Orsato, e al più bravo a livello europeo al Var, Irrati. Il top, insomma, per uno spareggio tutto veneto, che inorgoglisce la nostra regione, gratificata dal fatto di tornare ad avere l'anno prossimo una seconda rappresentante nell'olimpo delle 20 elette del pallone".