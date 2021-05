CR7 non si diverte più. Tuttosport: "Sempre meno impattante, sempre più girovago"

Tuttosport dedica spazio all'involuzione di Cristiano Ronaldo, secondo il quotidiano il problema della Juventus ieri. Sempre meno impattante, sempre più girovago, quasi a spasso nella città delle tenebre: tutti fermi e lui gira e rigira per il campo. Nel primo tempo CR7 non ha toccato neppure un pallone nell'area avversaria. Ci sono voluti 68 minuti per l'unico tentativo del portoghese. Il vuoto totale, in ritmo, carisma, personalità. Ecco, forse, la parola chiave: la personalità del tuo giocatore più forte, sparita. Come si spiega che, nell'anno in cui Ronaldo segna come nessun altro in Serie A, la Juve boccheggi? L'attaccante, che frequenta la Champions dalla stagione 2003-04 e fa gol nel giardino europeo dal 2006-07 non si diverte più.