CR7 vuole ripartire. Tuttosport: "Prima di Genoa e Inter mai due partite senza gol"

Con Dybala infortunato, sembrano obbligate le scelte in attacco per Andrea Pirlo, anche se - secondo Tuttosport - Morata avrebbe bisogno di tirare un po' il fiato: "Così Kulusevski - si legge -, che quando è stato impiegato da punta se l'è sempre cavata bene, potrebbe fare coppia in attacco con un Ronaldo sempre più affamato di gol, dopo un digiuno insolito in questa stagione". Per la prima volta in questa annata, infatti, il portoghese è rimasto a secco per due partite consecutive: va però ricordato che contro il Genoa in Coppa Italia l'ex Real ha disputato di fatto soltanto i tempi supplementari.