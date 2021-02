Crespo a Il Messaggero: "Lazio bella squadra ma per lo scudetto non basta"

vedi letture

"Lazio bella squadra ma per lo scudetto non basta" dice Hernan Crespo a Il Messaggero. L'ex centravanti biancoceleste ha parlato, da doppio ex, della sfida con l'Inter: "Considerando la classifica penso possa essere una sfida Scudetto solo per i nerazzurri. L'Inter, inoltre, è impegnata soltanto in campionato, dunque può spendere tutte le energie in una sola competizione. La Lazio sta facendo un'ottima stagione, è ancora in Europa, ha recuperato tanti infortunati e può dare filo da torcere a chiunque. Però sono sincero, per lo Scudetto l'Inter sembra più attrezzata". Crespo ha elogiato i biancocelesti: "La Lazio è una bella squadra. Concreta. Gioca un calcio moderno, molto dinamico. E poi, cosa che non va mai trascurata, questi ragazzi sono insieme da tanti anni. E questo conta e può fare la differenza. L'affiatamento e la conoscenza tra i giocatori sono valori che spesso non vengono considerati, ma sono molto importanti". Chiosa su Simone Inzaghi: "Che fosse un malato di calcio si vedeva ampiamente. E si vedeva che aveva una chiara visione del gioco. Poi le circostanze lo hanno portato sulla panchina di una grande squadra ed è stato in gamba a guadagnarsi la fiducia della società, dei giocatori e della gente. Davvero bravo Simone".