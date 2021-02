Crotone-Sassuolo, la moviola del Corriere dello Sport: "Berardi su Reca, era rigore"

"Berardi su Reca, era rigore", titola il Corriere dello Sport nella sua moviola di Crotone-Sassuolo. Non è tutto perfetto nella gara di Pezzuto, che vede subito il fallo di Muldur, che spinge l'avversario prima di depositare in rete e giustamente annulla, giusto anche il rigore dato al Sassuolo, con Golemic che calcia Locatelli e si ravvede dopo la visione al VAR sulla rete di Di Carmine. Ma sia VAR che Pezzuto non vedono un rigore per il Crotone, con Berardi che colpisce al volto con il gomito il calabrese Reca. Gara complicata per i tanti episodi dubbi.