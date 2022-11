Dalla lite con Vagnati al rinnovo? Tuttosport: "Juric, con il Torino non c'è più aria di rottura"

vedi letture

Dalla lite furiosa con Vagnati della scorsa estate al possibile rinnovo, in appena quattro mesi il mondo di Juric (e del Torino) si è capovolto. Tant'è che, stando all'edizione odierna di Tuttosport, i granata avrebbero formulato una proposta di prolungamento al tecnico granata, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2024. In seno alla dirigenza sembra esserci un cauto ottimismo: il presidente è pronto a incontrare il croato a Milano per progettare le prossime mosse e prospettargli nuovamente un contratto più lungo, fino al 2025, con ritocco verso l'alto dell'ingaggio. Se ne riparlerà, ma di certo oggi non si respira più aria di rottura.