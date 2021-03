Damascelli su Tuttosport: "Altro che Lega A, sono ridicoli. Ci vorrebbe un generale dell'esercito"

vedi letture

"Altro che Lega Serie A, sono ridicoli. Ci vorrebbe un generale dell'esercito" è il commento di Toni Damascelli su Tuttosport in edicola oggi. La vicenda diritti tv smaschera un egoismo e un interesse privato che nulla hanno a che vedere con il significato e lo spirito dell'istituzione, dunque Lega. I presidenti, in difficoltà con i pagamenti, a due passi dal burrone, non pensano ai tifosi. "Abbiamo bisogno di certezze sul segnale televisivo e di un calendario definito e definitivo. I presidenti francamente se ne infischiano, il popolo stia zitto e si presenti alla cassa". Continua ancora Damascelli: "I litigi in Lega sono ridicoli se non miserabili, la spaccatura è figlia di capricci e di giochi corridoio. Ci vorrebbe un commissario straordinario, un generale dell'esercito che metta in riga tutti".