Damsgaard a Sportweek: "Ho scelto l'Italia per fare un passo in avanti nella mia carriera"

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, ha parlato in un'intervista a SportWeek dove ha parlato del sua prima stagione in Serie A: "Ranieri è stato fondamentale per velocizzare il mio ambientamento nel calcio italiano. E' un ottimo allenatore e una persona con la quale ci si può confrontare. Lui mi ha spiegato quanto sia importante vincere e come. Mi ha fatto capire che ci sono partite in cui è necessario vincere, non importa come, e altre in cui puoi pensare di più alla qualità del gioco. Cambia l'approccio alla partita stessa",

Sulla scelta di venire in Italia: "Avevo bisogno di fare un passo in avanti, misurandomi con un calcio più competitivo rispetto al danese. Prima di firmare ho visitato la sede, il centro sportivo e parlato con le persone del club che mi hanno illustrato la dimensione e il progetto della società. Sono rimasto soddisfatto dalle risposte. Da luglio a oggi devo dire che la realtà italiana ha corrisposto le mie aspettative: giocatori forti, tecnici preparati, campionato di alto livello. Quello che mi serviva".