De Rossi, ricovero precauzionale. Corriere della Sera: "Inizio di polmonite, ma non preoccupa"

vedi letture

Come riporta il Corriere della Sera Daniele De Rossi, positivo al Covid dopo il cluster in Nazionale e sintomatico, ha aspettato un po' prima di fare la Tac all'ospedale San Camillo di Roma. L'esito è stato di un principio di polmonite interstiziale bilaterale e per questo in via precauzionale è stato ricoverato allo Spallanzani. Le sue condizioni, come scrive il quotidiano, non sembrano preoccupanti ma la situazione viene monitorata. Non è ancora stata fissata una data di dimissioni dato che la situazione verrà valutata giorno per giorno.