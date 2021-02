Derby di Milano, Corriere della Sera: "Ibra ha un conto in sospeso e Sanremo da gestire"

La questione assenza-presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo continua a tenere banco. L'accordo con la Rai, come scrive il Corriere della Sera, prevede la presenza dal vivo sul palco ogni giorno. Ma mercoledì il Milan ospita a San Siro l'Udinese alle 20:45. Significa per per la seconda sera sarà impossibile per il campione svedese essere a Sanremo. L'ipotesi più probabile è l'ospitata in videochiamata. Non farà avanti e indietro dalla Riviera, ma si fermerà qualche giorno con un preparatore personale. A differenza di giovedì, domani Ibra sarà titolare.