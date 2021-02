Dzeko, perdonato, va in panchina. Il Messaggero: "Fonseca promuove pubblicamente Mayoral"

Il Messaggero in edicola oggi si sofferma sul caso Dzeko, rientrato, e sui nuovi gradi da titolare di Mayoral. "Fonseca promuove pubblicamente Mayoral" scrive il quotidiano romano. "Borja non ha bisogno di questa partita per farsi apprezzare. È un giovane con qualità che sta giocando molto bene. Farà una buona partita. Va in profondità. È diverso da Dzeko, forte in appoggio. Entrambi adatti al nostro gioco" ha detto ieri il tecnico alla vigilia del match con la Juve. È la promozione in pubblico di Mayoral, che ha segnato 9 reti tra Coppa e campionato (realizzate sempre quando è partito dall'inizio). Stasera sarà titolare, con Dzeko, perdonato dopo 2 turni passati in castigo, in panchina. Paulo evita di tornare sulla lite e sulla tregua con il centravanti degradato: "Non ho nulla da aggiungere a quanto detto da Pinto. Abbiamo parlato, tutto ok. Dzeko si è allenato bene, ma il capitano sarà Cristante".