È l'Olimpico, sembra un sogno. Corriere dello Sport: "Quasi 16.000 tifosi, una rinascita"

"Quasi 16.000 tifosi, una rinascita", titola il Corriere dello Sport sul ritorno dei tifosi allo stadio. Dai 40.000 di Lazio-Bologna del febbraio 2020 ai 15.498 di ieri: il pubblico e le emozioni sono tornate ad infiammare l'Olimpico. Non si è trattato di una semplice partita, ma di un evento che il mondo intero ha vissuto come una sorta di rinascita. La rassegna continentale è vissuta come l'inizio dell'era post Covid. Come il ritorno della quasi normalità. Ancora non ci siamo, ma nonostante gli spalti fossero pieni solo per un quarto, il clima assomigliava tanto a quello degli stadi affollati. Un carnevale di colori, tra turchi ed italiani, mescolati, nel rispetto degli inni e delle indicazioni sul distanziamento.