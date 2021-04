È nata la Superlega! Damascelli su Tuttosport: "Sono favorevole. È la legge del mercato"

vedi letture

Il giornalista Tony Damascelli, sulle colonne di Tuttosport, ha espresso il suo appoggio alla Superlega: "Reazioni epidermiche e demagogiche su un torneo che non riguarderà affatto i campionati nazionali ma li affiancherà, per renderlo più redditizio e attraente, all'attuale formula della Champions. Se quest'ultima, ora, è detta "league" è perché si è aperta a più squadre non certamente per spirito democratico e sociale ma per giusti fini mercantili e politico elettorali. Per l'Uefa e le istituzioni burocratiche la concorrenza non deve esistere, sono loro ad avere il diritto di gestire in esclusiva il calcio. La Superlega sarà un torneo a parte e avrà i suoi arbitri che accetteranno il trasloco in cambio di un salario dieci volte superiore a quello attuale. La minaccia di espulsione da tutte le competizioni ha valori di un antifurto nel deserto. E' la legge del mercato, è il mercato del futuro e chi sbandiera il romanticismo sappia che essere romantici è una virtù, essere ignoranti è una colpa".