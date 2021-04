È nata la Superlega! La Repubblica: "Juve, Inter e Milan valgono il 38% degli incassi della A"

Come riporta La Repubblica, quello che conta davvero sono i soldi che le Juve, Inter e Milan rischiano di portarsi via se fossero "espulse" dal torneo. Infatti, esse garantiscono da sole il 38% dei ricavi della Serie A: su 25 milioni di appassionati di calcio in Italia, il 65% tifa per i rossoneri, i nerazzurri o i bianconeri. Un problema serio visto che i soldi di Sky, Dazn & C. rappresentano il 40% circa delle entrate del pallone tricolore. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, dal punto di vista dei detrattori della Superlega, i tre big porterebbero via con sé anche una bella fetta dei debiti (il 47%) e delle perdete del campionato. Ogni punto in campionato è costato quest'anno ai capo-classifica nerazzurri (in stipendi ai giocatori) 1,98 milioni contro i 714 mila euro dell'Atalanta o i 536 mila del Verona, la squadra che ha il miglior rapporto classifica-costo. Juve, Inter e Milan hanno perso negli ultimi due anni oltre 600 milioni, buchi che sperano di colmare con i soldi della Superlega.