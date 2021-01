Il Messaggero: "Ciro, Lorenzo e gli altri: Lazio-Roma è un derby che vale per il ct Mancini"

"Ciro, Lorenzo e gli altri da fratelli d'Italia a cugini: Lazio-Roma è un derby che vale per il ct Mancini". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola stamani dedica nel taglio alto della prima pagina alle squadre della Capitale. Il commissario tecnico sarà domani sera all'Olimpico: in palio il posto all'Europeo per alcuni dei suoi azzurri.