Il Messaggero: "Juve out ai supplementari. Non basta super Chiesa e ora CR7 è un lusso"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina ai bianconeri con il titolo seguente: "Champions, Juve eliminata nei supplementari. Non basta super Chiesa e ora Ronaldo è un lusso". La squadra di Pirlo esce agli ottavi di finale vincendo 3-2 al 120' dopo un'ora in 11 contro 10. L'esclusione apre alla rifondazione: tutti in discussione, anche Ronaldo può salutare.